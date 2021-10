Edge 20: un gran equipo atrapado en un lugar incómodo

Cómo lo mencionamos previamente la cámara se maneja con suavidad y te permite capturar rápidamente tus momentos favoritos. Su gran sensor principal le permite tomar excelentes fotos en situaciones de poca luz. Cuenta con zoom hasta 30X, sin embargo, sólo recomendamos el óptico de 3X para no perder calidad. En general una cámara bastante capaz con sólo un detalle: no puede tomar video en 4K/60 cuadros como otros competidores del mismo precio.

Ready For

Una de las principales características nuevas de la línea Edge, es la implementación de su software Ready For. Esto te permite utilizar tu dispositivo como una pequeña computadora (con todo y escritorio) o centro de medios en una pantalla más grande. Aunque esto ya se había visto en el Moto G100, esta nueva iteración del software de Motorola presenta mejoras sustanciales. Para empezar, no necesitas estar conectado a un cable HDMI para compartir tu contenido, ya que esta línea te permite hacerlo de forma inalámbrica con un televisor o computadora compatible. Hablando de computadoras, es posible conectarlo a través de un cable USB C a USB C a tu PC. Esto te permite utilizar el teléfono dentro de Windows como si fuese cualquier otro programa. Esta es una interesante opción que te permite correr tus aplicaciones favoritas de Android en Windows. Incluso logramos jugar Call of Duty Mobile con muy poca latencia utilizando este modo. Es importante recalcar que la transferencia de datos no se hace a través de él, sino que establece una conexión de escritorio remoto; por lo que necesitarás qué tanto tu celular como tu computadora estén conectados a la misma red wi-fi.