Megan Fox habla sobre su lucha contra la dismorfia corporal; así es este trastorno

Megan Fox reveló que desde niña padece un trastorno que la ha obligado a luchar por amar su cuerpo.

Desde hace algunos años, la actriz confesó tener dismorfia corporal, pero recientemente dio más declaraciones al respecto sobre este problema y cómo la ha afectado desde su infancia.

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven otras personas”, comentó a Sports Illustrated durante una entrevista para la edición de trajes de baño de 2023 de la revista.

“Nunca hubo un punto en mi vida en el que amé mi cuerpo, jamás”, señaló, antes de agregar que está en un “viaje” “interminable” para amarse a sí misma.

La estrella de “Transformers”, de 36 años, también admitió que siempre ha sido crítica con su imagen y que tenía una "conciencia" y una "obsesión" con su cuerpo incluso cuando era niña.

Sin embargo, aclaró que su educación no es la causa de esta obsesión.

“Definitivamente no era ambiental porque crecí en un ambiente muy religioso donde ni siquiera se reconocían los cuerpos”, explicó la modelo.

Esta no es la primera vez que Fox habla sobre las inseguridades de su cuerpo. En una entrevista conjunta de 2021 con Machine Gun Kelly, admitió tener "muchas inseguridades profundas".

“Podemos mirar a alguien y pensar, 'esa persona es tan hermosa. Su vida debe ser tan fácil. Lo más probable es que no se sientan así consigo mismos”, explicó.

Megan y el cantante de "Forget Me Too" comenzaron a salir en 2020, sin embargo, su relación no ha sido fácil, pues desde febrero se han generado múltiples rumores sobre una ruptura.

Aunque algunos medios aseguraron que ya habían terminado definitivamente, una fuente le dijo al Daily Mail en abril que supuestamente los dos regresaron y pasaron unas vacaciones "curativas" en Hawái.

Lo cierto es que Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, ha sido visto en múltiples eventos sin su prometida.