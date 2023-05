Lanzan tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’ con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Brendan Fraser

Uno de los estrenos más esperados del año es sin duda “Killers of the Flower Moon” del cineasta Martin Scorsese.

Lee también: Gerard Piqué desmiente esta "indirecta" que Shakira dijo en su canción con Bizarrap

Por supuesto que lo acaparó toda la atención es el poderoso elenco que tiene en el que destacan Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Brendan Fraser.

La cinta es la adaptación del libro best-seller “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” publicado por David Grann en 2017 y después de tanta espera, por fin lanzaron el primer tráiler.

Este breve adelanto nos da un vistazo de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), un hombre que llega a Oklahoma en 1920 junto a su esposa Mollie (Lily Gladstone). Sin embargo, a su alrededor comienzan a asesinar bajo circunstancias misteriosas a los miembros de una tribu llamada Osage, lo cual da como resultado el nacimiento del FBI.

También podemos ver las actuaciones Robert De Niro, Brendan Fraser y Jesse Plemons.

Lee también: Según la nueva anécdota de Martha Higareda, León Larregui se inspiró en ella para esta canción

“Killers of the Flower Moon” llegará a las salas de cine este 6 de octubre. Mira el táiler aquí.