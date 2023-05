Sandra Echeverría y Leo de Lozanne "lo están intentando"; podría haber reconciliación

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne están en pláticas para retomar su relación, de acuerdo con la actriz, hay mucho entre los dos.

“Estamos en eso, la verdad estamos ahorita intentándolo, platicando, como te digo hay amor y cuando hay amor hay forma también de seguir caminando juntos, así es que estamos en ese proceso y contentos, muy contentos”, contó.

Sandra destacó que su hijo Andrés extraña su vida familiar junto al cantante, por lo que se están dando una oportunidad de retomar la relación.

“Hay un hijo, también que amamos y extraño mucho a mi familia, extrañaba también mucho esa dinámica de verlo todos los días; todo este tiempo realmente nunca hubo el soltarnos, siempre era dos o tres días de no verlo, de no saber de él y era, sabes… eso pasa cuando hay amor”, aseguró.

Fue en noviembre pasado que la actriz y el músico anunciaron su separación tras 11 años de relación.

"Ahorita estamos en una separación… llevamos 11 años juntos y de repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, ya no hay apoyo en ciertas cosas… de repente uno también se idealiza a la otra persona, quieres que sea de cierta forma y de repente no es, entonces ya te frustra. Hemos estado pasando por ese momento”, se sinceró.

La también cantante aseguró que la decisión la tomó con base en su experiencia, pues no quería que su pequeño los viera discutiendo, como ella lo vivió con el divorcio de sus padres.