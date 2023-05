Él es Gonzalo Hevia Bailléres, el empresario millonario y nuevo novio de Belinda

Después de la polémica ruptura entre Belinda y Christian Nodal, en febrero del año pasado, ahora ambos se han dado otra oportunidad en el amor.

Lee también: Sandra Echeverría y Leo de Lozanne "lo están intentando"; podría haber reconciliación

El intérprete de “Botella tras botella” meses después de terminar el compromiso con la también actriz comenzó a salir con Cazzu, con quien formará una familia, pues la trapera argentina anunció su embarazo hace unas semanas.

Mientras que Belinda se mantuvo alejada del amor, pero fue a finales del año pasado que encendió los rumores de un posible galán.

Se trata del empresario Gonzalo Hevia Baillères, quien fue acompañado por la ojiverde durante la inauguración del centro comercial Mítikah en la Ciudad de México, al terminar el evento salieron con un grupo de amigos a un restaurante y no dudaron en posar para las cámaras.

Días después salieron a la luz algunos videos en los que se les ve compartiendo con familia y amigos muy cercanos de Gonzalo, desatando especulaciones de noviazgo.

Recientemente medios aseguraron que el joven viajó a Chihuahua para acompañar a la artista a uno de sus conciertos, y no sólo eso, fueron acompañados por la mamá de la protagonista de “Bienvenidos a Edén”, y, aunque no han confirmado nada, presuntamente los enamorados ya no ocultan su amor.

Belinda ya olvidó a nodal??? Según ya estrenó nuevo novio rico y empresario poderoso pic.twitter.com/s8YFR6KiRC — Lo + viral (@VideosVirales69) September 26, 2022

Gonzalo Hevia Bailléres es un empresario que forma parte de la familia Bailléres, quienes tienen participación en Grupo Bal, un conjunto de empresas entre las que destacan El Palacio de Hierro, Casa de Bolsa Valores Mexicanos y GNP Seguros. Sus abuelos son los empresarios Tere y Alberto Bailléres.

Además estudió en el Instituto Le Rosey, uno de los colegios más costosos a nivel mundial ubicado en Suiza.

Gonzalo es heredero de los negocios familiares, el mayor de los Hevia Bailléres es CEO y fundador de Lok, una empresa dedicada a la consultoría de empresas dedicadas al giro de las tecnologías de la información, misma que ha impulsado en los últimos años.

Lee también: Alicia Keys sorprende al cantar "Ella Baila Sola" de Peso Pluma | VIDEO

En su perfil de LinkedIn, Hevia Bailléres señala que también ha sido parte de una empresa dedicada al giro de operaciones potenciadas con Inteligencia Artificial.