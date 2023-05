Shakira sorprende a sus fans surfeando sobre las olas: "¿Hay algo que no sepas hacer?"

Shakira sigue siendo el tema de conversación en las redes sociales y para bien, ya que desde que sacó su último tema “Acróstico”, no ha parado de recibir buenos comentarios y muestras de amor y cariño.

Y es que la cantante encontró dentro de ella el amor más profundo y decidió compartirlo con sus dos hijos Sasha y Milan en una canción que compusieron entre los tres.

No obstante con lo anterior, la colombiana ha llamado la atención por el profundo proceso de sanación al que se ha enfrentado desde que terminó la relación de 12 años que tenía con Gerard Piqué.

Y para muchos han valido la pena los meses que ha estado sola “regresando a sí misma”, ya que ha dado increíbles discursos de empoderamiento hacia las mujeres y además se le ha visto dar el ejemplo al retomar actividades que la hacen sentir bien, como por ejemplo el surf.

De hecho, en su más reciente video, Shakira se muestra feliz surfeando en los mares de Miami, luce una sonrisa y sus seguidores han expresado su alegría por verla tan activa y realizada después de su cambio de vida, dejó Barcelona, donde vivió los últimos diez años de su vida, y abandonó con sus hijos para emprender un nuevo proyecto que ha arrancado muy bien.

Mucho se ha dicho y especulado sobre cuál era la vida real que tenía Shakira junto a Piqué, y aunque sólo ellos dos saben realmente cómo funcionaron como pareja, los seguidores de la cantante aseguran que hasta ahora es que Shakira es realmente libre, no como cuando estaba con Piqué, donde habría estado limitada y un tanto retraída por diversas circunstancias que tenían que ver con el trato del exfutbolista, la relación con sus entonces exsuegros y el círculo limitado de amistades que tenía entonces.

"Definitivamente, Dios no quita, Dios libera. Estabas en una jaula mi bella Shakira, has renacido, como el ave fénix", opinó un cibernauta en el video en el que la colombiana escribió: "¡Si no hay olas se hacen!", el cual, a pocas horas de ser publicado, ya supera el millón de "me gusta".

