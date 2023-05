¿Quieres el corte de Peso Pluma que se ha hecho tendencia? Así debes pedirlo...aunque lo critiquen en redes

Como muchos saben, en las últimas semanas Peso Pluma se ha convertido en uno de los cantantes de corridos tumbados más escuchados en todo el mundo, por eso es que cualquier noticia de él causa de inmediato revuelo en las redes sociales.

Un claro ejemplo de lo anterior, es que ahora el look de la Doble P se ha vuelto viral, al grado de que muchas personas, sobre todo hombres, ya están pensando en la idea de cortarse el cabello al estilo del intérprete de “Ella baila sola”.

También puedes leer: Alicia Keys sorprende al cantar "Ella Baila Sola" de Peso Pluma | VIDEO



Y si por casualidad, eres de las personas que abrió esta nota para saber como se llama este tipo de corte, has hecho lo correcto, porque aquí te contaremos todos los detalles de este estilo que ahora es tendencia.

De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, el corte que utiliza Peso Pluma lleva por nombre “Mullet”, el cual fue muy famoso en los años 70’s y 80’s, sobre todo en Estados Unidos.

De hecho, fue David Bowie el primer artista famoso quien empezó a usarlo por medio de us alter ego Ziggy Stardust, durante esa época fue un 'look' que representaba lo andrógino, es decir, una fusión entre lo masculino y lo femenino.

Quizá te interese: “Deberías buscar en Google”: Peso Pluma explota contra mujer que no lo reconoció

Otras publicaciones sobre moda y estilismo señalan que el corte “Mullet” surgió a raíz de que los pescadores de mojúles o lisas, en el sur de los Estados Unidos, empezaron a llevar el pelo largo en la parte posterior para mantener el cuello abrigado y cubrirlo del Sol.

Así debes pedir el mullet de Peso Pluma

Si quieres hacerte el corte de Peso Pluma, sólo debes acudir con tu barbero o tu estilista de confianza y decirle que quieres un mullet; un flequillo recto al frente y recto por la parte de atrás a la altura de la nuca.

Te recomendamos: ¿Habrá romance? Así es el anillo que Peso Pluma le habría regalado a Belinda

Una cosa que no debes pasar de lado es que no a todas las personas les queda este tipo de corte, por lo que es importante que sepas que este look le va mejor a un tipo de rostro ovalado y redondo, ya que disimula la frente ancha y redimensiona los rasgos faciales haciéndolos ver más finos.