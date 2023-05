Tiktoker denuncia a sus padres por traerla al mundo: "Yo no sabía que iba a crecer y obtener un trabajo"

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el caso de una joven que denunció a sus padres por traerla al mundo.

Así como lo lees, la mujer llamada Kass Theaz se quejó en la red de que por haber llegado al mundo ahora tenía que enfrentarse a los retos de crecer, valerse por sí misma y hasta tener que obtener un trabajo.

Por lo anterior, la tiktoker aseguró que ya había emitido una denuncia en contra de sus padres, por el delito de haberla traído a la vida sin su consentimiento.

“Yo no estaba al tanto de que iba a tener que crecer y obtener un trabajo para sostenerme. Yo denuncié a mis padres por tenerme sin mi permiso, pero quiero aclarar un par de cosas. Mis padres, a quienes demandé, contribuyeron a concebirme y mi madre, quien me crió, me dio a luz”.

“Por eso los demandé, porque yo no consentí estar aquí. Yo no estaba al tanto de qué iba a tener que crecer y obtener un trabajo para sostenerme. Eso no lo consentí”.

Kass Theaz mencionó también que sus padres no intentaron contactarse con ella de ninguna forma para saber si quería ser tenida. La tiktoker se refiere puntualmente a los casos de personas que se han ‘contactado con sus hijos no nacidos’ a través de un ‘médium’.

“Ellos no trataron de contactarme de alguna manera antes de nacer para ver si realmente quería estar aquí. Esa es la razón por la que los denuncié”, continuó.

Si hasta aquí te has creído todo, caíste, ya que todo se trataba de una broma de Kass Theaz. Una de las tantas que hace casi que a diario en su perfil pero que personas que no la siguen, desconocen el contexto de su TikTok.

