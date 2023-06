"El abuelo de Ken": Tachan de viejo a Ryan Gosling para ser el novio de Barbie y así respondió a las críticas

Ryan Gosling está en la mira de todos, y no es para menos, ya que es el protagonista de una de las películas más esperadas del 2023: Barbie.

Desde que se dieron a conocer los primeros trailers e imágenes de la película, la gente de la red enloqueció y ahora no hace más que contar los días para que llegue el 20 de julio, día en que se estrenará la tan esperada cinta.

También puedes leer: Lanzan primer tráiler del live action de "Barbie" con Margot Robbie

Respecto a lo anterior, muchos son los comentarios que han ido surgiendo en torno a los protagonistas, como por el ejemplo, el más reciente, en donde criticaron a Gosling por su edad, ya que muchos aseguran que ya se ve “demasiado grande” para interpretar al novio de Barbie, la cual está protagonizada por Margot Robbie.

Ante los comentarios y críticas, Ryan no tardó en dar la cara y emitir su opinión respecto a lo que los demás han estado diciendo de él.

“Diría, ya sabes, si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que jugar”.

Quizá te interese: El nuevo tatuaje de Eva Mendes confirmaría las sospechas de que ya se casó con Ryan Gosling



Además de eso, el actor también argumentó que las personas que se quejan probablemente nunca se preocuparon realmente por el personaje en primer lugar.

“Es gracioso”, bromeó Gosling, “esta idea de agarrarse las perlas, como #notmyken. Como si alguna vez hubieras pensado en Ken antes de esto”. “Y a todos les parecía bien que él tuviera un trabajo que no era nada. Pero de repente, es como ‘No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo’. No, no lo hiciste”, agregó. “Nunca te importó. Barbie nunca tuvo una relación seria con Ken. Ese es el punto. Si realmente te hubieras preocupado por Ken, sabrías que a nadie le importaba Ken. Así que tu hipocresía queda expuesta. Por eso su historia debe ser contada”.

Te recomendamos: Ryan Gosling y Margot Robbie juntos en la nueva película de “Ocean's Eleven”



Gosling argumentó: “Me preocupo por este tipo ahora. Soy como su representante. ‘Ken no pudo venir a recibir este premio, así que estoy aquí para aceptarlo en su nombre'”.