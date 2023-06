Alejandro Sanz atraviesa por una crisis existencial al terminar con su novia tras 3 años; Así se sinceró durante concierto

Alejandro Sanz se ha convertido en el tema de conversación de las redes sociales, y es que recientemente, a más de uno preocupó su aspecto físico, ya que luce muy desmejorado, al punto en que desde el principio se creyó que estaba atravesando por un periodo de depresión.

De hecho no pasó mucho tiempo para que se confirmara lo anterior, ya que después de tantas especulaciones sobre su situación emocional, el cantante contó en pleno concierto que se encuentra atravesando por una crisis existencial, la cual lo ha tenido paralizado y sin saber bien que hacer.

Relacionado a lo anterior, y por lo cual sus seguidores se preocuparon, fue porque compartió una fotografía en donde aseguraba sentirse “triste y cansado”.

Al parecer la razón principal por la que se siente de esa manera es porque hace poco terminó con Rachael Valdés, con quien mantuvo una relación de 3 años.

Por lo poco que contó, se sabe que la crisis en su relación amorosa comenzó hace dos semanas, cuando ella se fue de la casa en la que ambos convivían llevándose todas sus pertenencias.

Cabe destacar, en este sentido, que Alejandro Sanz se trasladó a Madrid en el año 2020 para estar cerca de sus dos hijos menores en común con su exmujer, Raquel Perera, Dylan y Alma. Asimismo, este mismo año, el cantante se mudó junto a la cubana a una casa en la lujosa urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón.

Por el momento, ni el intérprete de "Corazón Partío" ni la artista plástica se han pronunciado al respecto de la noticia. No obstante, según informa el medio antes citado, habría sido el natural de Madrid quien habría tomado la decisión por un “desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres”.

La noticia llega, de cualquier modo, justo al comienzo de la segunda parte de la gira Sanz en vivo que el cantante ofrecerá alrededor de la geografía española durante los próximos meses. De hecho, fue este sábado cuando Sanz ofreció su primer concierto en el pabellón Navarra Arena, en Pamplona, donde recibió el cariño y apoyo de sus incondicionales.

“Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. No es por nada ni por nadie. Intenté sincerarme y fue muy bella la reacción. Después ha habido más cosas. Ese ruido no es para nosotros. Lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestro cariño. Es un agujero que se te hace aquí en el pecho y desde el que os hablo. Hacía mucho tiempo que no estaba en Pamplona, y este primer concierto es para mí una prueba de fuego”, fueron las palabras que, visiblemente emocionado, el cantante tuvo para los allí presentes.