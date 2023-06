Así reaccionó Piqué al escuchar el nombre de Lewis Hamilton, el posible nuevo romance de Shakira

Dicen que todo en la vida da vueltas, y que tarde o temprano las cosas se regresan para quien hizo mal. Un claro ejemplo de lo anterior, es lo que podría estar pasando con Gerard Piqué, ya que al parecer no está nada contento con la idea de que Shakira comience a conocer a alguien más.

Y es que como hemos visto en algunos medios de comunicación en los últimos días, Lewis Hamilton podría estar tras los huesitos de la colombiana, al punto de que ya han sido vistos y fotografiados en varias ocasiones.

Justo por lo anterior es que el exfutbolista pudo haber reaccionado de forma inesperada y molesta en un programa en donde le mencionaron al piloto de la Fórmula 1.

Y es que al parecer con el cuestionamiento, los compañeros de Piqué querían hacerle una pequeña broma incómoda: “¿Apoyas a un piloto inglés?”, por lo que inmediatamente se empezaron a escuchar las risas de los otros integrantes, mientras que el argentino indicó: “Sí, yo digo al que es número uno”.

Ante esta respuesta, el dueño del Kosmos preguntó: “¿Pero el número uno es inglés?”, así que el ex seleccionado argentino dijo: “Soy ‘fan’ de Hamilton, me gusta Hamilton, ¿cuál es el problema?”. Al parecer a Piqué no le gustó mucho que le mencionaran al piloto de la Fórmula 1, pues molesto sólo respondió : “Ya está, es ‘fan’ de Hamilton. Ya está, ¿qué pasa?” y trató de cambiar de tema, mientras los demás participantes del programa reían.

