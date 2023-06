Piqué demanda por acoso a paparazzi y Clara Chía llora ante el Juez, pero éste no le cree

A pesar del tiempo que ya ha pasado, Clara Chía y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar, y esta vez al interponer una demanda en contra del periodista de espectáculos Jordi Martín, a quien acusan de haber invadido la privacidad de la polémica pareja.

Cabe señalar que dicha demanda comenzó desde hace unos meses, luego de que Clara y Piqué supuestamente fueran fotografiados en áreas privadas.

Respecto a lo anterior, Jordi aseguró que eso era mentira, y que solo había fotografiado a la pareja de enamorados en zonas públicas, y que la demanda no procedía ya que solo se estaba convirtiendo en un proceso legal muy desgastante.

Fue el pasado 7 de junio cuando Piqué y Chía acudieron a Ciutat de la Justicia de Barcelona para la audiencia en contra de Martín.

Clara Chía se soltó a llorar en pleno juzgado y de acuerdo al paparazzi demandado, Clara Chía, se aventó un 'show' en el tribunal, queriendo dramatizar la situación. Jordi Martín, durante el programa 'El Gordo y la Flaca', señaló que la pareja exigió fuertes medidas de seguridad, ya que lo estuvieron vigilando cuatros policías, quienes no permitieron que tuviera contacto con Chía.

Martín relató lo que para él fue un show de Clara Chía, ya que contó con lágrimas, como supuestamente han provocado alteraciones en su vida. “Clara Chía montó un show dentro de la sala, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ya es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a un restaurante, sino que su mamá le tiene que llevar un tupper, las barbaridades que ha dicho Clara Chía en sede judicial, barbaridades que el ministerio fiscal no se lo ha permitido”.

El juez no se la 'compró' De acuerdo al testimonio del acusado, el juez se molestó por la actitud de la joven y le hizo ver que los problemas en su vida no han sido provocados por Jordi Martín. “No se lo ha tenido en cuenta, le ha dicho ‘señora Clara Chía sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín’. Como ha dicho el juez, este tipo de tonterías aquí no se califican en el juzgado de lo penal”.

