Estos tips te ayudarán a cuidar y proteger a tus mascotas de las fuertes temperaturas

A estas alturas todos ya estamos resintiendo en nuestro organismo los estragos de las altas temperaturas que se están registrando en la mayoría de los estados del país.

Al respecto, muchos son los consejos que se han dado en los últimos días para que el calor no nos afecte de sobremanera, y entre los más importantes se encuentran tomar dos litros de agua, usar protector solar cuando la persona esté expuesta al sol, no salir a la calle de no ser necesario y tomar electrolitos orales en caso de que se experimente una deshidratación considerable.

También puedes leer: Abuelas trans cumplen el sueño de tener una fiesta de XV años

Y así como hay recomendaciones para las personas, también es importante que se tomen en cuenta a los perritos y gatitos, ya que al igual que nosotros, en estos días ellos también sufren las consecuencias.

Justo por lo anterior, el día de hoy te compartimos una serie de consejos que puedes seguir para cuidar a tu vomito en estos días de intenso calor:

* No saques a pasear a tu perro durante las horas del día en las que hace más calor, entre 1 y 4 de la tarde. El suelo podría estar muy caliente y les quema las almohadillas de las patas. De igual forma podrían sufrir un golpe de calor.

Quizá te interese: Perrito se unió al slam del concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo | VIDEO

* Asegúrate que tengan agua disponible en todo momento.

* Si tienes un perro, no lo tengas amarrado en el sol, ni en su jaula bajo el sol o dentro del carro, bajo el sol, con las ventanas arriba.

* Los perros con un pelaje más fino podrían necesitar de bloqueador solar en algunas partes como las puntas de las orejas. Si tienes la posibilidad de comprar uno, evita los productos que tengan óxido de zinc.

* Hay que estar pendientes de los síntomas de insolación: jadeo intenso, babeo, encías rojo brillante, falta de coordinación, inquietud, etc. En los conejos los síntomas incluyen babeo, salivación, respiraciones cortas y superficiales, nariz húmeda, convulsiones, etc.

Te recomendamos: Honrarán a "Benito", perrito que fue arrojado a cazo de aceite, incinerando su cuerpo

* Si sospechas de un golpe de calor, hay que mantenerlas en un lugar bien fresco, ventilado con agua y busca atención veterinaria de inmediato.

* No los rapes. Podrás pensar que estarán más frescos sin tanto pelo pero podría resultar contraproducente. El pelo cumple una función termorreguldora y los protege de otros factores como la radiación UV, insectos, los cambios de temperatura, etc.