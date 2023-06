¿Kendall Jenner está embrazada de Bad Bunny? Esta es la razón por la que surgió el rumor de que serán padres

Recientemente, a muchos sorprendió la noticia de que Kendall Jenner podría estar embarazada de Bad Bunny, y es que como muchos saben a la pareja se le ha visto en más de una ocasión derramando amor.

Precisamente por lo anterior, es que muchos consideraron que el embarazo si era una posibilidad, y más tomando en cuenta la forma en la que reaccionó en uno de los avances del nuevo capítulo de la famosa serie que protagoniza junto a su familia: The Kardashians.

Y es que en el breve adelanto se sugiere que Kendall podría tener un bebé. La posibilidad tomó relevancia entre los fieles seguidores del famoso clan porque Kendall es la única de las hijas de Kris Jenner que aún no tiene hijos, a esto se sumó otro factor relevante: es novia de Bad Bunny , el cantante latino del momento.

Algo que llama la atención es que la modelo es cuestionada sobre su “embarazo”, y aunque ella no dice palabra alguna, su reacción hizo creer a los internautas que pronto se convertiría en madre.

Pero, aunque el avance deja abierta la posibilidad de que Kendall y Bad Bunny puedan ser papás, la realidad es que suena descabellado, pues la top model ha dejado en claro en más de una ocasión que, a diferencia de sus hermanas, ella no tiene prisa por ser mamá.

“Sigues diciéndome que no me voy a hacer más joven, pero adivina qué: Es mi vida y no sé aún si estoy lista… Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento”.

