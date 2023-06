Shakira revela cómo fue su relación con Piqué al inicio: "Era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante"

Una vez más, Shakira es el tema de conversación de las redes sociales, y es que habló como nunca antes sobre cómo fue su relación con Gerard Piqué.

Recordemos que la forma en que terminó esta relación fue desconcertante para muchos, ya que nadie se imaginó que acabaría por la llegada de otra mujer.

Ahora que ya ha pasado un tiempo, las cosas poco a poco se tranquilizan, al punto de que Shakira ya está siendo relacionada con un nuevo amor: Lewis Hamilton.

Relacionado a lo anterior, se cree que la colombiana ya está más abierta emocionalmente, y es que hace poco concedió una entrevista en donde contó parte del pasado que tuvo con Piqué.

Cabe señalar que la declaración anterior se dio luego del juicio que enfrenta por defraudación fiscal, ya que ante el juez y al borde de las lágrimas la cantante aseguró que no era residente fiscal en España entre los años 2011 y 2014.

Frente al juez también expuso que su único vínculo con nuestro país era Piqué, con el que la relación, sobre todo al principio, era como una montaña rusa y que en esa etapa nunca vivieron como una pareja convencional.

"En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. [Él] tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia", declaró.

De acuerdo a las palabras de la cantante, ella no pudo haberse establecido definitivamente en España, ya que no sabía si la relación que mantenía con Piqué iba a ser sólida y estable.

"Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia [Tributaria] me lo habrá computado como un día en España”, revela con cierta ironía la artista, que niega haber pasado los 183 días del año que exige la ley para ser considerado residente fiscal.

