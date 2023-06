Crash Team Rumble, un divertido multijugador de wumpas y marsupiales

Uno de los puntos positivos de Crash Team Rumble es que los mapas no solo cambian en el apartado estético, sino que también los poderes que hay disponibles y sus ubicaciones, así que los saltos y las estrategias para defender y anotar cambiarán completamente, así que cada partida, aunque sean los mismos roles y participantes, todos los enfrentamientos son diferentes, y gracias al ritmo frenético de las partidas, el título se siente divertido y fluido gracias a que el rendimiento también se mantiene estable en 60 cuadros por segundo en PlayStation 5, lo que beneficia la experiencia de juego por la velocidad en las que se desenvuelven los combates.

Una característica que se agradece es el juego cruzado entre consolas, por lo que no importara en qué plataforma juegan tus amigos, podrás formar parte del mismo escuadrón e incluso hacer partidas privadas entre PlayStation 5, Xbox Series y PC. Además, no tuvimos problemas de desconexión, lag o intermitencias en la jugabilidad, nosotros lo probamos conectado a través de un cable de red.

Por otra parte, ninguna de las prestaciones del DualSense no se aprovechan al jugar Crash Team Rumble, por lo que los gatillos adaptativos, la vibración háptica y el altavoz no se usan, por lo que no habrá diferencia si lo juegas en PS5 o en otra plataforma.

Un punto a tomar en cuenta es que el juego contará con un pase de batalla que deberá adquirirse con dinero real, sin embargo, un punto positivo es que solo desbloqueará aspectos cosméticos de los personajes, mientras que estos se desbloquearán cumpliendo misiones y objetivos sin necesidad de comprar el pase, al menos al momento de la publicación de esta reseña, es lo que los desarrolladores confirman y pudimos confirmar en el acceso anticipado, esperamos que en las futuras actualizaciones cuando se añadan más personajes, esta iniciativa se conserve.