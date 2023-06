Lanzan tráiler de 'Kraven: El Cazador' con Aaron Taylor-Johnson, el nuevo villano de Marvel

Sony, es el estudio que comparte el derecho de algunos personajes con Marvel, tal es el caso de Spider-Man, por ello anunció un nuevo proyecto que sale de la historia del superhéroe arácnido.

Se trata de uno de Kraven el cazador, el traficante de vibranium y armas, uno de los más temibles villanos de la historia de los cómics y que ya hemos visto en entregas pasadas, se le ha visto en películas como “Avengers: Era de Ultron” y “Pantera Negra”.

Al no ser una cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, será un personaje completamente diferente, aunque no se descarta que en un futuro pueda ser incluido en esta línea de películas como lo hizo recientemente el “Venom” de Sony en “Spider-Man: No Way Home”.

Aaron Taylor-Johnson, es quien le da vida al personaje. Se espera que la cinta llegue a los cines el próximo 6 de octubre. Mira aquí el tráiler.