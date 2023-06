Talina Fernández pierde la vida tras ser hospitalizada de emergencia

Hace un par de horas, se dio a conocer la noticia de que la talentosa actriz Talina Fernández había fallecido luego de ser hospitalizada.

La actriz quien también fue conocida como “La dama del buen decir" falleció a la edad de 78 años.

Por la poca información que se tiene hasta el momento, se sabe que Talina perdió la batalla contra la mielosis displástica.

Su hijo Jorge ‘Coco’ Levy aseguró a los medios que se encontraban a las afueras del hospital (antes del anuncio de su fallecimiento) que Talina estaba ya muy grave de salud al momento de su internamiento, pues tenía leucemia.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, señaló el productor, visiblemente afectado.

De acuerdo con el hijo de Talina explicó que la enfermedad le provocaba fuertes dolores, los cuales buscaron controlar, aunque no se pudo y tuvieron que llevarla al hospital, mismo donde falleció horas después de ser internada.