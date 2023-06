¡Nada la detuvo! Novia viaja en autobús para llegar a tiempo a su boda

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el caso de una novia y su esposo que no les quedó de otra más que tomar el autobús para poder llegar a tiempo a su boda.

Por los detalles que se cuentan en las redes sociales, se sabe que la decisión que tomaron de irse en camión surgió luego de que el taxi que esperaban no los quisiera llevar al lugar en donde iban a contraer matrimonio.

Por supuesto que el caso llamó la atención de todos, ya que fue prácticamente imposible que la novia pasara desapercibida en el camión, pues todo el mundo la volteaba a ver, hasta le tomaban fotos.

Lo anterior ocurrió en la localidad de Cócorit, Sonora, y por lo que cuentan algunos testigos, la novia no quería llegar tarde a su enlace matrimonial por lo que tuvo que hacer algo considerado totalmente inusual.

Así, ambos tomaron el popular camión de pasajeros de Cócorit, conocido como “El Cocoreño” e inmortalizaron el momento en varias fotografías en donde la novia luce su hermoso vestido blanco y su ramo de flores rosas junto a su pareja a bordo del colectivo.

“Pedí un DiDi el cual no quiso llevarnos porque veníamos de tomarnos una sesión de fotos en Cócorit y no había ningún taxi cerca, y ya nos quedaban 25 minutos para la misa. Se me hizo fácil subirme al camión porque no quería llegar tarde, pero muchísimas gracias por sus buenos deseos y bendiciones", escribió la novia en su cuenta de Facebook.

