¿Ya lo conocías? Él es el esposo de Margot Robbie con quien lleva 7 años de casada

Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices más famosas de todo el mundo, y no es para menos, ya que sus múltiples papeles con diferentes tipos de personalidad, han dejado boquiabiertos a más de uno, dejando claro que, además de belleza, ella nació con el talento para brillar.

Mucho de lo que se habla de ella en la red gira en torno a su trabajo, de hecho, son pocas las cosas que se saben de su vida personal o la relación que lleva con su esposo Tom Ackerley.

Y es que por sí no lo sabías, Margot lleva 7 años de feliz matrimonio con él, y aunque su amor no es tan público, las raras veces que se les ve juntos, pareciera que están de lo más estables y contentos.

Tom y Margot son una pareja de muy bajo perfil y, de hecho, no hay muchas fotos de su romance ya que la actriz no comparte mucha información sobre su relación y ni siquiera lo lleva a muchos de sus eventos.

Por los pocos detalles que se tienen, se sabe que ambos se conocieron en el set de "Suite Francaise" de 2013, cuando Ackerley era el asistente de dirección y Robbie interpretaba el papel secundario de Celine. Filmada antes del meteórico ascenso de Robbie a la fama con "El lobo de Wall Street", todavía era una estrella prometedora, pero poco conocida.

De hecho, algo que sorprende a muchos es que en ese entonces, fue Margot quien lo buscó a él. "Yo era la mejor chica soltera. La idea de tener una relación me daba ganas de vomitar. Y luego esto se apoderó de mí. Fuimos amigos durante tanto tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: 'Oh, él nunca me amaría. No lo hagas raro, Margot. No seas estúpida y dile que te gusta'. Y luego sucedió, y yo estaba como: 'Por supuesto que estamos juntos. Esto tiene mucho sentido, de la forma en que nada ha tenido sentido antes’”, platicó Robbie a US Vogue.

“Lo mantuvimos en secreto. Porque realmente no nos lo estábamos tomando en serio. 'Oh, lo que sea, solo somos amigos, solo somos amigos'. Y luego... todos se enteraron", dijo Robbie a The Guardian. "Fue dramático. No voy a entrar en detalles, pero se volvió algo grande . Nuestra casa se convirtió en 'The Jerry Springer Show' por un momento ahí. Pero luego se calmaron y todo estuvo bien".

Poco tiempo después, en el 2016, la pareja se casó en privado en una ceremonia australiana. Y en un movimiento sorpresa, la actriz confirmó los rumores en Instagram, la única ocasión en la que realmente ha compartido algo sobre su relación en redes sociales. Pero tuvo que hacerlo después de que corrieran muchos rumores sobre su compromiso.

Él es Tom Ackerley

Tom es británico y nació el primero de enero de 1990, en la actualidad tiene 33 años al igual que su esposa Margot.

EAckerley también trabaja en la industria del cine, pero detrás de escena como asistente de director y productor en lugar de frente a la cámara. Su impresionante currículum incluye "Macbeth", "Pride" y "The Two Faces of January".

Más recientemente, obtuvo créditos de producción en proyectos con "Margot", la película biográfica sobre patinaje sobre hielo "I, Tonya", en la que su esposa interpreta a la patinadora artística en desgracia Tonya Harding, "Terminal", un thriller, y la película ganadora del Oscar, "Promising Young Woman". Él y Margot también están trabajando en adaptaciones cinematográficas de "Tank Girl" y "Barbie".

