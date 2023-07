“Harry Potter” regresará en formato de serie para MAX y aunque los fanáticos esperaban volver a ver al elenco original conformado por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint la plataforma quiere hacer una versión fresca de las novelas de J.K. Rowling.

Lee también: Cazzu posa embarazada en portada de revista para adultos.- "Me siento sexy"

Durante la ComicBook.com, Radcliffe, quien hizo el papel principal durante la saga, compartió su perspectiva sobre este nuevo proyecto deseando que los nuevos actores dejen su propia huella en los personajes. Asimismo dejó claro que no está buscando volver al rol que lo lanzó a la fama, afirmó que la serie no necesita de su presencia física para continuar la historia.

“Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo, y estoy seguro de que quien sea (el showrunner) querrá dejar su propia marca, y probablemente no quiera tener que pensar en cómo hacer para que el viejo Harry haga un cameo… Así que no, definitivamente no lo estoy buscando”, comentó.

“Toda la suerte del mundo. Estoy muy emocionado por pasar a ser el testigo, pero no creo que me necesite”, agregó.

Lee también: Piqué no habría engañado a Shakira; revelan que tenían una relación abierta antes de separarse

En abril, Warner Bros. Discovery anunció sus planes de adaptar las novelas originales de Harry Potter como una serie de streaming en MAX. El estudio prometió una "adaptación fiel" e insinuó que cada temporada se centraría en un libro en particular. Aunque J.K. Rowling ha estado envuelta en controversias recientes, se espera que participe como productora ejecutiva en la nueva serie.