Cazzu posa embarazada en portada de revista para adultos.- "Me siento sexy"

Cazzu está a pocas semanas de darle la bienvenida a su primer hijo junto a Christian Nodal y aunque desde que anunció su embarazo en redes sociales ha mostrado su “baby bum”, esta vez sorprendió a sus seguidores tras aparecer en la portada de julio de la revista Playboy México.

En la imágenes la argentina luce su sensualidad y muestra los cambios de su cuerpo con orgullo, pues se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, además empoderarse y desmitificar el embarazo.

"Por mucho tiempo vimos al embarazo como una etapa dulce y tierna; en mi caso yo sigo siendo la Cazzu que todos conocen. Me visto así, hablo de lo mismo, pienso lo mismo, me siento sexy y me resulta interesante mostrárselo a mi gente y representa exactamente lo que quiero representar para quienes me siguen", dijo.

La trapera sabe que las fotos pueden generar críticas, pero aunque ve los comentarios trata que no le impacten.

"El odio en redes tiene un origen muy desconocido para mí y lo considero un despropósito. A veces me daña, porque la gente puede ser muy hiriente, pero me genera mucha duda el por qué una persona se siente tan movilizada negativamente por mi existencia, tanto que necesita expresarlo públicamente", agregó.

A la sesión fotográfica también llegó el cantante de regional mexicano, quien no dudó en posar con ella y mostrarle todo su apoyo, admiración y apoyo.

"Su apoyo es muy bonito y gratificante. Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva el autoestima", compartió.

Presuntamente Nodal y Julieta recibirán a su bebé en septiembre.