Jennifer Lawrence dice no haber entendido casi nada de “Mother”, cinta que protagonizó

Jennifer Lawrence habría demostrado que es posible trabajar en algo que no has comprendido al 100 por ciento, y es que recientemente, confesó en una entrevista que no había entendido casi nada de “Mother”, la cinta que protagonizó en 2017.

Fue a través de una entrevista con Andy Cohen que la actriz de “Los Juegos del Hambre” habló de las diferentes experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera, incluyendo la que vivió al grabar la cinta “Mother”.

A rasgos rasgos generales, la película mencionada narra la historia de Javier Bardem, un poeta que pasa por un bloqueo creativo mientras Jennifer, quien es su esposa, repara la casa vieja en la que viven.

Además, vemos que un fanático del escritor llega a la casa y es hospedado por su poeta favorito. Después llega la esposa del fanático y las cosas comienzan a tornarse muy extrañas.

Justo por la trama tan fuera de lo común, fue que Jennifer confesó que para ella se trató de un proyecto confuso y que todavía no ha logrado entender del todo. Incluso cuando se le preguntó en una escala del 1 al 10 cuanto había entendido el largometraje, Jennifer dijo que un cuatro o un cinco.

“Voy a ser honesta, yo por aquel entonces estaba acostándome con el director, así que tenía cierta información extra para poder entenderla”.

De acuerdo con la actriz, a pesar de tener información privilegiada para entender los misterios de la historia, hasta el día de hoy no le ha quedado del todo claro qué es lo que quería contar el director, cuya cinta se interpretó como una representación de la Biblia, siendo Dios interpretado por Javier Bardem, el hogar como símbolo del jardín del Edén y la artista como la madre naturaleza.

Respecto a lo anterior, la actriz bromeó con su experiencia, indicando que “si alguien necesita consejos sobre cómo entender mejor sus películas, ya saben qué hacer”, mientras que el presentador Andy Cohen bromeó preguntando: “¿Acostarse con el director?”.

