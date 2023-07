realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition: más que sólo un tributo

Desde la caja, este equipo vive y respira Coca-Cola. Después de sacarlo de su gigantesco empaque, tenemos un dispositivo de bordes suaves y dorso que asemeja lo metálico de una lata de la bebida (aunque sólo es un acabado, ya que es de plástico). En su forma y módulo de cámara es conservador, pero sus vibrantes colores que le inyectan estilo y alegría. Por dentro, todo el tema de la refresquera está presente: en los íconos, los menús, los tonos de llamada y hasta la animación de carga. El detalle más curioso de todos es cómo el sonido del obturador de la cámara es el de una botella siendo destapada.

Pero que el exterior lleno de anuncios no te engañe: por dentro, el realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition cuenta con todo para una experiencia sólida. Su procesador puede con todas las tareas comunes (navegar, ver películas/videos, escuchar música, chatear) y con la mayoría de los juegos móviles. Sólo no esperes títulos de gama alta o edición de video profesional. Esa aparente falta de poder tiene un excelente beneficio, al ser energéticamente eficiente y sacarle todo el jugo a su gran batería. Puedes llegar a 2 días de uso rudo sin problemas. Un detalle raro fue que no fue compatible con controles USB C (tipo carcasa) para usar en Game Pass o juegos móviles.