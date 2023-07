Por bromista, Juez cancela la boda de una novia y esto le dijo

¿Te imaginas que el Juez de tu boda, la cancelara solo porque quisiste hacer una pequeña bromita? Bueno, si creías que esto no era posible, te contaremos la historia de una pareja que se enfrentó a la decisión contundente de un juez de cancelarles su enlace todo por un comentario que “no se tenía que hacer”.

Por lo que se cuenta, el suceso ocurrió en un registro civil de Venezuela, ahí el juez le preguntó primero al novio si aceptaba casarse: “¿Señor Danilo, es de su libro y expontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?”, preguntó el juez, a lo que el hombre contestó de inmediato que sí.

Después siguió el turno de la novia. En la grabación se escucha cómo el juez hace la misma pregunta: “¿Señora Miriam, es de su libro y expontánea voluntad casarse con el señor Danilo?”. Por desgracia ella respondió: ¡No!… ¡Sí!”.

Luego de eso, la novia soltó una carcajada que desconcertó a más de uno. Inmediato de eso, el juez se le quedó mirando fijamente con semblante serio y le dijo que no podía continuar con la boda.

“No puede bromear. No, no tiene disculpa. Infelizmente hoy no podremos realizar la ceremonia”.

La pareja alegó que ella respondió así por los nervios que le producía el enlace. No obstante el juez reiteró que no podía casarlos y les indicó que agendaran una nueva fecha si deseaban unirse en matrimonio.

De acuerdo con Fernando José Arias, un abogado que sube constantemente contenido de este tipo a su TikTok, explicó que según las leyes venezolanas en efecto no era posible continuar con la ceremonia.

Al decir que “no”, la novia invalidó el trámite, que necesita de la autorización expresa de los involucrados. De lo contrario, su matrimonio podría haber sido anulado posteriormente, pues la ceremonia no se llevó a cabo como indica el protocolo.

