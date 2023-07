Pokémon Sleep: la app para jugar con nuestro sueño

Ya que hayamos atrapado a alguno de los Pokémon que hayan aparecido cerca de Snorlax, tendremos que alimentarlo para poder incrementar los puntos de amistad y poder así, convencerlo de que se quede con nosotros, para que este nos ayude en nuestro estudio.

Al igual que en otros juegos de Pokémon, iremos subiendo de nivel por medio de puntos de experiencia y podremos ir cambiando de islas para poder conocer otros Snorlax, mismos que tendremos que alimentar, ya sea con víveres que encontraremos mientras dormimos o con lo que cocinemos, pues esto le ayudará a subir su nivel de vigor para que pueda atraer más Pokémon.

Solo es un juego

Kaname Kosugi, director de Pokémon Sleep y Yuri Horie, la Product Marketing Manager durante una charla previa, nos advirtieron que esta aplicación no busca hacer mal uso de nuestros datos, ya que toda la información se borrará tras 24 horas y tampoco buscará mejorar nuestra salud. Este videojuego solo busca complementar nuestra forma de dormir de una forma más divertida y sin duda irá evolucionando, ya que adelantaron la posibilidad de mejorar la interacción por medio de relojes inteligentes o el propio Pokémon Go Plus +.