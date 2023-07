“Era como Brad Pitt”: Galilea Montijo da detalles de la relación que tuvo con Cuauhtémoc Blanco

Recientemente, Galilea Montijo compartió algunos detalles de lo que vivió mientras se encontraba en una relación con Cuauhtémoc Blanco.

Por supuesto que para muchos esto fue una sorpresa, ya que cuando estaban juntos, su vida amorosa la mantenían muy en privado.

También puedes leer: ¡Igualito que con Nodal! Estas fotos confirmarían que hay un romance entre Belinda y Peso Pluma

De hecho, lo anterior se rompió hace poco, ya que Galilea compartió muchas cosas de su pasado en exclusiva para el programa de YouTube, “Netas Divinas”.

Contrario a lo que muchos pensaron en su momento, Montijo asegura que ella y Cuauhtémoc tenían muchas cosas en común y que incluso entre ellos nunca existieron los celos.

“Te voy a decir algo, ahí no había celos. No era una persona que me dijera que no saliera en la tele vestida de tal forma”.

Quizá te interese: ¿Un Actor de Cine para Adultos Rompió el Matrimonio de Ricky Martin y Jwan Yosef? Esto sabemos



Sin embargo, sí tuvieron otra clase de conflictos. Galilea Montijo señaló que Cuauhtémoc Blanco era “ojo alegre”: “Lo que pasa es que le gustaba mucho… Haz de cuenta que era Brad Pitt. Y aparte, pues sí, ojo alegre”.

Sin embargo, cuando Consuelo Duval le preguntó si ella hubiera preferido ahorrarse esa relación, Galilea dijo que no se arrepentía de haber mantenido un romance con el delantero y que tenían muchas cosas en común, como haber enfrentado situación adversas.

Te recomendamos: ¿Shakira y Lewis Hamilton festejaron juntos tras el GP de Gran Bretaña?

“Fíjate que esa fue una relación que mucha gente no entendía. Yo estuve muy enamorada porque yo con él me identificaba mucho en esta parte que veníamos desde abajo, nos costó mucho”.