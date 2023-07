Tom Holland se sincera sobre su problema de alcoholismo: "Era un esclavo del alcohol"

Aunque Tom Holland ya había comentado sobre su problema con el alcohol, recientemente reveló detalles de su lucha personal sobre esta adicción.

En una reciente entrevista para el podcast de Jay Shetty, el actor británico compartió su experiencia y cómo logró superar esa enfermedad, asimismo, confesó que tomar la decisión de ser abstemio ha sido una de las mejores elecciones que ha hecho en su vida.

“Solo podía pensar en beber. Era lo único en lo que pensaba. Me despertaba pensando en ello, comprobaba la hora para saber cuándo eran las 12… y me asusté mucho. Fue como ‘vaya, puede que tenga un pequeño problema con el alcohol’, así que decidí castigarme a mí mismo pensando en alargarlo a febrero, en dejar de beber durante dos meses. Pensaba que si podía hacerlo durante dos meses entonces podría demostrarme a mí mismo que no tenía un problema", contó.

Holland dejó de beber el primero de enero y para el día de su cumpleaños ya llevaba seis meses de abstinencia.

“Cuando llegó el 1 de junio me di cuenta de que era más feliz que en toda mi vida. Podía dormir mejor, gestionaba mejor los problemas. Las cosas que pasaban en el rodaje y que normalmente me habrían afectado o puesto nervioso, me las tomaba con calma. Mi claridad mental había mejorado mucho, me sentía más sano y simplemente me dije '¿por qué soy esclavo de la bebida, por qué me obsesiona la idea de beberme esto?", se cuestionó.

Un año después de poder superar el alcoholismo se dio cuenta que fue lo mejor que ha hecho en su vida.

“Me encanta ser el conductor designado. Me encanta ser esa persona que se asegura de que todo el mundo llegue a su casa. Me gusta ser una persona de fiar", expresó entusiasmado.

El intérprete del Hombre Araña destacó que su familia y amigos más cercanos lo apoyaron en todo momento.

Tom finalizó el rodaje de la serie “The Crowded Room” para Apple TV, donde interpreta a un personaje con múltiples personalidades que es un violador serial, por lo que decidió tomarse un año sabático.