Fire Stick Lite, un gadget para un entretenimiento fácil e intuitivo

A pesar de que tengamos múltiples plataformas para ver contenido y disfrutar de nuestras series o películas preferidas, una de las características que más nos pueden complicar es elegir el dispositivo en donde poder verlos. Sin embargo una de las opciones que ofrece el mercado es el Amazon Fire Stick Lite. Aquí te contamos si vale la pena tenerlo y sobre todo si se adapta a las necesidades que buscas en un gadget dedicado al streaming.

Versatilidad en un pequeño control

En la caja, encontraremos los siguientes accesorios que tienen como objetivo, adaptarse a diferentes televisiones o monitores en el que busques instalarlo:

Cable Micro USB a USB A que sirve como alimentación de corriente

Cargador de Pared

Extensor de HDMI (Por si el Fire Stick no entra por si solo en algún puerto)

Control por botones y voz Alexa

Esta versión de Fire Stick permite consumir contenido multimedia con una resolución máxima de 1080 p, por lo tanto no será posible reproducir en 4K en ninguna de las plataformas, no obstante la calidad con la que se muestran es correcta y no afecta la experiencia en ningún sentido, por lo que es ideal si deseas conectarlo en un televisor que aún no tenga estas funciones o algún monitor en una habitación como dormitorio u oficina.

Uno de los puntos que más nos gustó del Amazon Fire Stick Lite es que tiene un botón que habilita el control por voz de Alexa con un micrófono incorporado, lo que permite reproducir contenidos directamente sin necesidad de abrir la aplicación, por ejemplo puedes pedirle al asistente que reproduzca The Flash en Netflix y lo hará al instante, el tiempo que tarde dependerá de la calidad en la conexión a Internet, misma que es solo por Wi-Fi, ya que el gadget no tiene una entrada de Ethernet.

¡Alexa pon música para trapear! También es posible reproducir una playlist de tu propio perfil en Amazon Music o servicios como Spotify, esto provoca que la experiencia sea mucho más rápida y fácil de usar, sobre todo si lo utiliza una persona que tenga dificultades con la tecnología, como un adulto mayor o un niño. Sin embargo esta compatibilidad con Alexa es limitada a ciertas aplicaciones como Netflix, Disney +, Spotify o Amazon Prime Video, por lo que en otras plataformas como Crunchyroll o Star + deberás reproducirlo manualmente. Además un punto a tomar en cuenta es que no es posible instalar HBO Max desde la tienda de aplicaciones, a menos que cambies de región tu cuenta a Estados Unidos o instales el archivo APK a través del gestor de descargas del Fire Stick Lite. Otro punto importante es que este gadget también tiene las funciones de un Alexa, es decir, podrás pedirle actividades como dar el clima, hacer cálculos, preguntarle datos de Internet, o buscar información en el navegador instalado del Fire Stick Lite. Lo que no podrás hacer es controlar los gadgets de tu hogar como luces o interruptores. Adicional, el gadget tampoco podrá encender o apagar la televisión desde el control remoto, por lo tanto tendrás que manipular la TV desde su propio mando, lo que implica también controlar el volumen, provocando que cada vez que consumas contenido en el Amazon Fire Stick Lite uses 2 controles. Conclusión Este gadget es adecuado para quienes desean convertir un monitor o una televisión en Smart y poder consumir contenidos de múltiples plataformas de streaming en un mismo lugar, y gracias a la facilidad del control por voz de Alexa incorporado en el mando, es práctico y sencillo de usar. No poder manipular la TV desde su control es algo a considerar, no obstante, sigue siendo un gadget completo que ofrece bastante por su costo. Calificación 8 Por Marco Rabía