Ring Stick Up Cam: una potente herramienta para vigilar lo que más quieres

La página oficial de Ring es insistente en un término: fácil. Y lo cumple cabalmente, ya que desde que abrimos la caja hasta que la colocamos en su lugar; el proceso no tomó más de unos minutos. La batería es de gran tamaño, y colocarla es un proceso extremadamente sencillo. Configurar la app tampoco requiere de mayor esfuerzo, por lo que tendrás todo listo en un muy corto tiempo.

Desempeño

Al principio estábamos un poco escépticos sobre cuánto duraría la batería. Pero la Stick Up Cam aguantó como una campeona: en todo el mes que la tuvimos de prueba, sólo requirió de una recarga (y eso fue porque no venía al 100% fuera de la caja). El truco es su eficiencia de software y detección de movimiento, que puede ser tan sensible como tus necesidades lo requieran. Por ejemplo: nosotros la colocamos en una ventana que da hacia la calle, para vigilar a nuestra mascota. Al principio, el movimiento de un árbol frente a la venta mandaba muchas alertas. Pero usando el software incluido, pudimos dibujar un área de interés donde esas ramas no aparecían, haciendo mucho más efectiva la detección. Otro detalle que nos gustó de su aplicación es que las notificaciones de detección incluyen una imagen previa, de modo que sabrás si es una verdadera emergencia o no incluso antes de abrirla.

Quizá en único pero que le ponemos a esta cámara es que sólo soporta frecuencias de 2Ghz en Wifi. Aunque las de 5Ghz ofrecen mejores velocidades, su rango es menor a las de 2. Tal vez esta sea la razón detrás de esta decisión (o el ahorro de costos), pero por el precio nos gustaría tener dicha opción.

La suscripción Ahora vienen las letras chiquitas: tu cámara no puede almacenar los videos de forma local sin una suscripción. Aunque el costo del plan más básico no es demasiado alto ($3USD), es un gasto recurrente que debes tomar en cuenta. Incluso, si tienes más de un dispositivo, tendrás que subir de plan para cubrirlos a todos. Es cierto que los servicios que ofrece Ring son muy valiosos, pero no es precisamente claro al comunicarlos al consumidor antes de la compra. Conclusión La Ring Stick Up Cam es un excelente dispositivo que hará de la video vigilancia de tu hogar o negocio un proceso extremadamente sencillo y con muchas opciones de personalización. Está bien construida y es muy eficiente en su manejo de batería. Sin embargo, debes estar consciente de los costos extra que requieres para aprovecharla al máximo. Si estos te resultan excesivos, existen opciones gratuitas allá afuera. Pero si estás dispuesto a realizar la inversión de lleno, tendrás una cámara efectiva para cuidar de tu tranquilidad. Calificación: 9 Por Rolando Vera La Stick Up cam de Ring es la cámara de seguridad más flexible de la compañía, puedes instalarla en el living, la cocina o en algún rincón del patio, para proteger tu hogar y a tus mascotas desde tu celular, sin importar dónde te encuentres https://t.co/rihHhW8g2R pic.twitter.com/yp2JwLhatY — Ring Latam (@Ring_LATAM) July 10, 2020