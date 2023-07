Maya Nazor luce irreconocible tras cirugía plástica

Maya Nazor está dando de qué hablar en las redes sociales, luego de que compartiera con sus seguidores la noticia de que se había hecho una cirugía estética.

Por lo que se sabe, la modelo se sometió a una cirugía de busto y se hizo la liposucción de brazos.

Al respecto de los cambios, maya aseguró que se encontraba muy contenta y feliz y que estaba en una buena etapa de su vida. “Vine a mi revisión con el doctor Luis Gil, todo super bién, al parecer”.

Por supuesto que ante el procedimiento, hubieron muchas personas que la llenaron de elogios, y también quienes insistieron en qué ella no necesitaba nada, pues así, al natural es hermosa.

“Yo me he sentido muy bien, la verdad. Tuve un poquito de dolor los primeros dos días, el dolor ha ido disminuyendo. La verdad, ahorita me siento bastante bien. Sólo un poco desesperada de ya querer mover los brazos… Estoy contenta”.

En el mismo clip, que fue retomado por otras cuentas de redes sociales, el médico encargado de la cirugía estética de Maya Nazor explicó el estado en el que se encuentra la influencer

“Toca esperar. Tocan revisiones. Ya pronto estará en sus actividades al 100%, pero, por ahorita, va todo superbién”, dijo Luis Gil, el médico que operó a Maya Nazor.