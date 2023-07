Greta Gerwig se negó a eliminar escena de Barbie que consideró “el corazón de la película”

Una de las películas más vistas de este año, sin duda es “Barbie”, ya que muchas fueron las expectativas que se tenían acerca de la misma, principalmente por la trama, la escenografía e incluso la actuación de Margot Robbie y Ryan Gosling.

Justo por lo anterior es que los comentarios tanto positivos como negativos no se hicieron esperar en las redes sociales, y es que a muchos les encantó la cinta por la forma en que se plantea la realidad de las mujeres en el día a día, en donde tras la búsqueda de una “perfección inalcanzable”, con Barbie se deja claro que lo único importante al final de todo es que las mujeres puedan ser ellas mismas, sin abandonarse a las situaciones externas que están fuera de su control.

También puedes leer: Papá se disfraza de Barbie para acompañar a su hija al cine y se vuelve viral

Por otra parte, los comentarios “no tan positivos” se centraron en la idea de que aunque en un principio le dieron voz a Ken, al final le quitaron su importancia, e incluso hay quienes aseguraron que no les gustó la cinta debido a que no estaba hecha para niñ@s.

Sea positivo o negativo, queda claro que se pudieron ver todas las escenas de la película sin censura gracias al esfuerzo que hizo Greta Gerwig, ya que de acuerdo a sus palabras, el equipo de filme le pidió en varias ocasiones que eliminara una de las escenas más importantes, la cual catalogo la cineasta como “el corazón de la película”.

Quizá te interese: ¿La película de “Barbie” es para todas las edades?



Greta reveló que le habían sugerido eliminar una escena en la que el personaje de Margot Robbie se encuentra con una señora mayor en una parada de bus. Para ese momento, Barbie se encontraba en el mundo real y había experimentado una gran decepción al encontrar que todo funcionaba de una manera diferente a su mundo, pero aquella señora la vio y le dijo que se veía hermosa, dándole así un poco de esperanza.

La directora dijo a Rolling Stone que amaba esa escena y que le parecía sumamente importante a pesar de que los ejecutivos dijeron que, para ellos, una versión de la película sin ese momento no tendría gran diferencia. Gerwig además está consciente de las reacciones del público sobre otras escenas que han sorprendido porque resulta difícil imaginar que un ejecutivo de Mattel le permitiera decir ciertas cosas sobre la empresa, pero para ella esta escena era tan vital para entender de qué se trata la película.

Te recomendamos: Esta es la cafetería de Barbie en la CDMX que no puedes dejar de visitar

“Me encanta mucho esa escena. Y la mujer mayor en el banco es la diseñadora de vestuario Ann Roth. Ella es una leyenda. Es un callejón sin salida de un momento, en cierto modo, no conduce a ninguna parte. Y en los primeros cortes, mirando la película, se sugirió: "Bueno, podrías cortarla. Y, de hecho, la historia seguiría igual". Y dije: "Si corto la escena, no sé de qué se trata esta película".

“Así es como lo vi. Para mí, este es el corazón de la película. La forma en que Margot interpreta ese momento es tan gentil y tan natural. Hay elementos más escandalosos en la película que la gente dice: "Oh, Dios mío, no puedo creer que Mattel te haya dejado hacer esto" o "No puedo creer que Warner Bros. te haya dejado hacer esto".

La escena en cuestión es lo que ha llevado a que la directora diga en repetidas ocasiones que sin ella no sabría para qué estaba haciendo la película o que lo que estaba contando no tendría sentido.

También puedes leer: Conoce a las 6 Barbies más raras del mundo

En una entrevista con The New York Times añadió que se trataba de incluir una voz de sabiduría, como si se tratara de una abuela diciendo a su nieta que todo estará bien, ya que era ese sentimiento el que tenía la intención de llevar al espectador.

¿Qué opinas?