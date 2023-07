Fallece Sinead O' Connor a los 56 años

Desafortunadamente, hace un par de minutos se dio a conocer que falleció la cantante irlandesa Sinead O’Connor.

Por los pocos detalles que se tienen hasta el momento, se sabe que falleció este miércoles a la edad de 56 años.

Cabe señalar que Sinead fue una de las cantantes más populares en Europa en la década de los 90, tanto así que en esos tiempos logró lanzar 10 álbumes de estudio.

Algo que ha llamado la atención es que la noticia de su fallecimiento llega apenas 18 meses después de la muerte de su hijo adolescente.

O’Connor alcanzó la cima de la fama con su éxito Nothing Compares 2U, compuesta por Prince e incluida en el disco I Do Not Want What I Haven’t Got (1990).

En breve más detalles, noticia de último momento.