¿Stephanie Salas y Humberto Zurita terminaron? Esto es lo que se sabe

Se rumora que Stephanie Salas y el actor Humberto Zurita le han puesto fin a su relación, tras 10 meses de noviazgo, esto de acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró tener la exclusiva.

“Tengo una exclusiva que darles. Pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita. Tronaron, eso me pasa gente que los conoce bien, ojalá y hayan terminado bien, ojalá todos estén bien”, comentó.

Aunque el líder de opinión asegura que una fuente cercana le dio la información, en las redes sociales la pareja compartió fotografías en donde lucen felices disfrutando de sus vacaciones por las Cataratas del Iguazú en Argentina, dejando claro que su amor es solido.

Tras la muerte de Christian Bach, el actor decidió darse una nueva oportunidad en el amor y en septiembre del año pasado él y Stephanie comenzaron su relación que no han dejado de presumir en sus cuentas oficiales.