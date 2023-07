Novio se hace viral al negarse a ver Barbie por ser para “mujeres”

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral la historia de un hombre que se molestó con su novia luego de que le pidiera que fueran juntos a ver la película de Barbie.

Hasta ahí podría leerse como una historia, hasta cierto punto normal, sin embargo, dejó de serlo luego de que él le respondiera a su pareja de una forma “muy grosera”.

Y es que la joven afectada no dudo en compartir la conversación que había tenido con su novio por WhatsApp en sus redes sociales.

Ahí puede leer como la joven le pregunta que por qué no la va a llevar a ver Barbie, y el tajantemente le responde que porque la película “es para mujeres”.

“¿No me vas a llevar a ver Barbie?”, le cuestiona la mujer. “No, porque es de morras esa película. ¿Si vamos a hacer algo o ver algo, porqué no algo que disfrutemos los dos?”, le contesta el novio.

Sin dudarlo, la joven le responde: “Pero, también se trata de hacer cosas que le gusten al otro. Yo haría cualquier cosa por ti”.

El hombre por consiguiente respondió: “Si, si quieres también me pinto las uñas Victoria”.

Por supuesto que muchos internautas tomaron a mal la forma en que respondió el hombre, pues consideraron que no era la forma correcta de decirle a su novia que no podía o que no quería acompañarla a ver la tan ya famosa cinta.

¿Tú qué opinas de su actitud?