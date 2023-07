Rauw Alejandro revela cuándo rompió con Rosalía

El rumor del rompimiento entre Rauw Alejandro y Rosalía acaparó todos los titulares y comenzaron a salir versiones que apuntaban a que el puertorriqueño había sido infiel con una modelo colombiana y hasta con Shakira.

Ante lo mediático que se volvió el intérprete de “Todo de ti” decidió romper el silencio y confirmar su ruptura con la “Motomami” y aunque no explicó los motivos destacó que no fue por infidelidades; un día después la española corroboró las declaraciones de su ex.

"Yo quiero respeto y admiro muchísimo a Rauw. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", escribió.

Tras las declaraciones, el cantante volvió a recurrir a sus redes sociales para responder algunas de las inquietudes de sus fans, pero aparentemente se arrepintió porque luego eliminó el tweet. "Wow los más que saben. Exactamente terminamos hace 2 meses", escribió. "Tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente", añadió. Y finalizó con un tono más serio: "Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices?, ¿pueden dejarnos en paz?", agregó. El romance entre la intérprete de "Despechá" y Alejandro comenzó en 2020, pero fue hasta finales de 2021 que lo oficializaron y en marzo de este año se comprometieron; apenas en junio la famosa dio detalles de los preparativos de la boda en una entrevista.