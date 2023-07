¿Rauw Alejandro está saliendo con Camila Cabello? La polémica continúa

El rompimiento entre Rauw Alejandro y Rosalía acaparó todos los titulares, pero se volvió muy mediático por las versiones que aseguraban que el puertorriqueño había sido infiel con una modelo colombiana y hasta con Shakira.

Sin embargo, aunque ambos cantantes aclararon que su ruptura no fue por infidelidades los rumores continúan.

Ahora Camila Cabello, quien hace unos meses puso punto final a su relación con Shawn Mendes, es vinculada con el reguetonero.

Fue el periodista de espectáculos Raúl De Molina, quien aseguró que la artista está saliendo con el intérprete de "Todo de ti" tras su ruptura con la española.

"Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello", afirmó.

"Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire... Sí, dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía. Empezaron a salir después de que se peleó con Rosalía… hace un par de semanas… y lo tengo de muy buena fuente, si no, no lo diría al aire”, recalcó.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que las dos estrellas asistieron a los Premios Juventud y hace unos días fueron vistos en el segundo partido de Messi con el Inter de Miami junto a otras celebridades como Sean "Diddy" Combs y DJ Khaled.