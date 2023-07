Danna Paola la rompe en el Tomorrowland junto a Steve Aoki; estrenan colaboración "Paranoia"

Danna Paola tomó la mejor decisión cuando decidió dejar la actuación para dedicarse de lleno a su mayor pasión: la música, pues desde entonces todo lo que haga se convierte en un éxito rotundo.

Prueba de ello fue su presentación de este sábado en el Tomorrowland, junto a Steve Aoki, pues la cantante se convirtió en una de las invitadas del DJ y ambos aprovecharon su encuentro para presentar su nueva colaboración "Paranoia".

"TOMORROWLAND here we go. ¡Qué locuraaaaa, que sueño estar aquí! Thank you friend this is crazyyyyy ?? Vaamosssss!", escribió en redes sociales.

Durante su presentación en el festival de música electrónica que se celebra en Bélgica, lució un vestido negro con manchas rosas, y demostro el amor por nuestro país con varios gritas de "Viva México".

La intérprete de "1Trago" también estará el domingo en el festival, pero esta vez, junto a Dimitri Vegas & Like Mike.

"Round 2!!! Mañana MÉXICO PRESENTEEEEEEE #tomorrowland VAMOOOOOSSS!", compartió en su cuenta de Instagram.