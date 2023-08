Entre lágrimas, Maribel Guardia comparte cómo la ha pasado después de la partida de su hijo

Sobrellevar la muerte de un hijo, sin duda es una de las cosas más difíciles a las que una madre se puede enfrentar, tal es el caso de Maribel Guardia, que hace tan solo unos meses perdió a su hijo Julián Figueroa.

Recordemos que fue el pasado 9 de abril cuando los medios de comunicación nacionales dieron a conocer la noticia de que el hijo de Maribel había perdido la vida, y aunque desde ese entonces a la actriz se le ha visto activa y hasta con una actitud positiva, lo cierto es que han sido meses muy dolorosos y difíciles para ella.

De hecho, después de haber dejado pasar varias semanas, la actriz tomó la decisión de compartir en una entrevista cómo es que se siente y cómo es que ha sobrellevado la vida en los últimos meses.

Fue así que este martes 1 de agosto, Maribel estuvo como conductora invitada en el "Programa Hoy", esto para cubrir la ausencia de Andrea Legarreta quien se encuentra atravesando un duro momento por el fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez, fue ahí en donde la costarricense rompió el silencio y dio detalles de cómo es su vida ahora sin la presencia física de su hijo Julián.

Ahí, la también conductora aseguró que no había querido ir a otros programas, sin embargo, se sentía cobijada y con mucha confianza en "Hoy", debido a esto, la actriz y cantante reveló que si bien no han sido días fáciles para ella, no ha dejado caerse pues sabe que su hijo no hubiera querido eso.

“Pues si, hay que maquillar el dolor, tienes que levantarte, porque te puedes quedar tirada revolcándose del dolor pero te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar en la vida porque sé que es lo que hubiera querido mi Julian…obviamente se llevó parte de mi corazón pero la otra está llena de recuerdos, magia, música, música y recuerdos inolvidables”.

Aunado a lo anterior, Maribel recordó la visión en donde pudo comunicarse telepáticamente con su hijo Julián, ahí la actriz reveló que él le dio detalles de cómo es que ella iba a morir, sin embargo, estos detalles prefiere guardarlos.

Además asegura que no ha experimentado dolor más grande que el perder a su hijo, y es algo que no le desea nadie, pues ella ha tenido la pena de perder a sus padres pero nada se compara con el dolor que ahora siente, sin embargo, sabe que debe ser fuerte para ella misma y salir adelante de esto.

“Tengo que estar fuerte para todo el mundo pero sobre todo para mi, y tengo que darle gracias a Dios por la vida que me ha regalado y debo hacerle honor a ella…tengo todavía las cenizas de mi hijo en mi casa, cada vez que llego le prendo una vela y rezó siento una luz y una paz tan grande…”.