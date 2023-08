Karely Ruiz y Babo harán vídeo sin censura para OF

Karely Ruiz está preparando una nueva colaboración en OnlyFans con Babo y por su puesto que será sin censura.

En mayo la modelo fue la protagonista del videoclip “Sabes” de San Fe Kla, que fue lanzado en la plataforma con escenas explícitas.

Después de su colaboración con el rapero, de 23 años, comenzó el acercamiento con el vocalista de Cartel de Santa.

“Estamos en pláticas para armar algo realmente sorprendente para nuestras páginas. Sin duda, esto se hará realidad”, aseguró la influencer.

Desde que el intérprete de “Todas mueren por mí”, estrenó su video “Piensa en mí" muchos pidieron que para un próximo video estuviera la joven modelo regiomontana, pero ella se negó porque tenía una relación amorosa.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale", agregó.

Sin embargo ninguno de los dos ha confirmado la fecha de lanzamiento de su nuevo material con contenido exclusivo que ya está generando elevadas expectativas.