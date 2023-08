Ricky Martin habla sobre su divorcio con Jwan Yosef y cómo lo tomaron sus hijos

Una de las cosas más difíciles de atravesar por una persona, sin duda, es el divorcio, pues no es nada fácil dejar atrás todas las vivencias que se tuvieron con la persona que en algún momento significó mucho y fue muy especial.

Algo como lo anterior está viviendo Ricky Martin, pues como muchos sabrán, hace un par de semanas compartió con sus millones de fans que había tomado la decisión de separarse del pintor sueco Jwan Yosef, luego de varios años de relación.

También puedes leer: Las rupturas que nos dejó julio: Ricky Martin, Ariana Grande y Rosalía son tan solo algunos de los que se separaron este mes

Al respecto, el cantante dijo en una entrevista a Telemundo Puerto Rico que la situación ha sido complicada, sobre todo porque sus hijos han estado de por medio.

De hecho, comentó que tanto Matteo como Valentino se han visto muy comprensivos con la situación, al punto de que le han ofrecido su apoyo y amor incondicional.

Quizá te interese: Residente lanza “Quiero ser baladista” con un polémico video protagonizado por Ricky Martin

“Cuando les dijimos (a los mellizos) fue como: ‘Bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien”, contó.

También aseguró que “mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo”, dijo. “Por eso es como que ¿se van a divorciar, se van a separar, cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena plática a lo mejor en nuestra habitación”.

No obstante con lo anterior, Ricky aseguró que la relación con Jwan finalizó en buenos términos y que a pesar de que ya está sanando, no le urge entrar en una nueva relación, ya que tuvo una historia de más de siete años con el padre de sus hijos.

Te recomendamos: Gemelos de Ricky Martin lo sorprenden en el escenario y se roban el show

“Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”.

También aseguró que está en buenos términos con su ex y que siempre serán familia. “Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”.

También puedes leer: ¿Un Actor de Cine para Adultos Rompió el Matrimonio de Ricky Martin y Jwan Yosef? Esto sabemos

Con esta declaración, el cantante mencionó que la decisión que se dio a conocer el mes pasado, ya tenía tiempo que se había tomado, y que ahorita “están mejor que nunca”.