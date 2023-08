Zoológico chino asegura que su oso no es un humano disfrazado

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral la historia de un oso que vive en un zoológico de China, el cual llamó la atención por parecer que no era real, sino que era un humano disfrazado de uno.

Al respecto, hace poco, el zoológico en donde el animal había lanzó un comunicado que decía lo siguiente: “Algunas personas piensan que me paro como una persona. Parece que no me entiendes muy bien”.

Y es que todo comenzó con un video. Parecía algo inofensivo: un oso caminando en dos patas, moviéndose de un lado a otro en su recinto, saludando a los visitantes y generando risas y susurros entre la multitud. Pero, algo parecía estar fuera de lugar. ¿Un oso... caminando como humano?

También puedes leer: Joven hace VIRAL a su mamá al bautizarla como “Barbie campesina”; Él se siente muy orgulloso de ella

Fue entonces cuando la internet hizo lo que mejor sabe hacer: especular. Fotos, videos y memes inundaron las redes sociales. Pronto, las palabras "zoológico", "oso" y "disfraz" se convirtieron en las más buscadas en Google. La historia parecía salida de una película de ciencia ficción, pero se estaba desarrollando en tiempo real.

El zoológico de Hangzhou, en China, se vio inundado de críticas y sospechas. Algunos visitantes alegaban que el oso parecía llevar un traje de disfraz, señalando los pliegues de piel alrededor de la parte inferior del cuerpo del animal. Otros, sin embargo, ridiculizaron las teorías, insistiendo en que era obviamente un oso real.

“Algunas personas piensan que me paro como una persona”, dijo la publicación, escrita desde el punto de vista del oso. “Parece que no me entienden muy bien”.

Quizá te interese: Hombre se transformó en perro real y da su primer paseo en Japón



Estos comentarios fueron en respuesta a las afirmaciones de los usuarios de Internet.

"Debido a la forma en que se paran, algunas personas en línea cuestionan si son 'humanos disfrazados'", comentó el periódico Hangzhou Daily. Los osos solares son del tamaño de perros grandes, parándose a lo mucho 1.3 metros de altura sobre sus patas traseras, comparados con los hasta 2.8 metros de los grizzlies y otras especies, según el zoológico.

Te recomendamos: Al querer convertirse en Spider-Man, niño se deja picar por Viuda Negra