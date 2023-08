Buscan demandar a Luis Miguel tras rumor de tener dobles en sus conciertos

El regreso de Luis Miguel a los escenarios tiene a sus fanáticos eufóricos. Sin embargo su aparición, tras cuatro años de ausencia, dividió opiniones entre sus seguidores por su extrema delgadez, su voz y sus bailes, lo que ha generado dudas de que "no es el auténtico" cantante.

Lee también: Karol G confirma canción junto a Peso Pluma, Kali Uchis, Young Miko y Dei V

“El Sol” comenzó su gira 2023 en Argentina, quienes después de verlo en el escenario ahora buscan interponer una demanda por fraude, pues aseguran que muchas personas tuvieron que pedir créditos para poder comprar sus boletos y que a quien vieron no es el verdadero artista.

Para mi no es Luis Miguel... pic.twitter.com/1yrxLZjDBD — UNA TIPA DIVINA (@talauri62) August 5, 2023

Argumentan que el intérprete de “Échame a mi la culpa” está usando dobles para su tour.

“Iniciarán una denuncia por estafa a Luis Miguel y a la productora”, dijo el abogado de un fan. “El día de mañana se va a sortear el juzgado y la fiscalía que va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel en función de todo lo que la propia persona, la consumidora, asume que se trata de una persona doble y no del propio Luis Miguel”, explicó.

El representante legal agregó que la persona que podría demandar está procediendo de esta forma porque cree que tiene en su poder una prueba para emprender esta batalla legal, de lo contrario, el caso no habría sido tomado en cuenta por las autoridades argentinas.

Lee también: Ni infartado, ni muerto, José Luis Perales está ‘más vivo que nunca’; así apareció tras rumores

“No parece Luis Miguel”, “Ese no es Luis Miguel”, “Ahora sí creo que Luis Miguel murió hace ya muchos años”, “Ese no es”, “Es un fraude, no es él”, son algunos de los comentarios que que usuarios hacen en los recientes videos de sus conciertos en Argentina.