Revelan quién será el protagonista de ‘Stranger Things 5’ y no es Eleven

El final de “Stranger Things” está cada vez más cerca y es que todo parece indicar que el cierre de la exitosa serie de Netflix, que lleva acompañando a sus seguidores y amantes ochenteros durante más de 7 años, volverá a sus orígenes.

Matt y Ross Duffer, creadores de la historia adelantaron en torno a quién se centrará este épico desenlace, si bien todos están acostumbrados a que el personaje de Millie Bobby Brown sea el principal, la realidad es que para la temporada 5 el protagonista volverá a ser Will Byers (Noah Schnapp).

“Este arco emocional para él es lo que sentimos que, con suerte, unirá toda la serie. Will está acostumbrado a ser el joven, el introvertido, el que está siendo protegido. Entonces, parte de su viaje, no es solo la sexualidad, es Will que se convierte en un hombre joven”, comentó Ross Duffer a Variety.

Se esperaba que el rodaje empiece a mediados de este año, pero la huelga de guionistas obligó a suspender la producción del programa y se cree que en lo que resta de 2023 nadie entrará a un set de grabación, por lo que se podría estrenar en 2025.