Motorola Edge 40: el punto de equilibrio entre gama media y alta

En video es donde sí le falta algo de poder, pues cambiar de enfoque o hacer zoom llega a desestabilizar un poco la toma. Y hablando de zoom, en foto sí se pierde detalle aún en sólo 2X.

Ready For

Esta característica de Motorola ha evolucionado favorablemente con cada nueva generación. Su conexión con la PC es de las más rápidas y confiables de todos los equipos con esta opción. De hecho, es más estable y funcional que la que incluyen Windows 10 y 11 como sus opciones. Y al compartir en forma inalámbrica con una televisión, tendrás todo tu contenido a un clic de distancia. La única falla es no ser compatible con Android TV (sólo puedes conectarlo como Chromecast).

Conclusión

Tal vez no aparezca como un dispositivo espectacular a primera vista, pero el Motorola Edge 40 presenta un balance como pocos de su competencia. Mantiene un desempeño aceptable con un diseño mejorado y funcionalidades extra (Ready for, IP 68, Turbo Power). Y el precio es un punto exacto donde el consumidor no se sienta abrumado. Si aún no estás listo para brincar a la gama alta, el Motorola Edge 40 tiene mucho que ofrecer en la gama media. Sólo mantén tus expectativas acordes.

Calificación: 8.5

Por Rolando Vera