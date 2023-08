Final Fantasy XVI y cómo 36 años después, Square Enix sigue dando lecciones

En 1987 Hironobu Sakaguchi, obtuvo el permiso, luego de meses de solicitar la autorización a sus jefes en el estudio de desarrollo que trabaja, de crear un videojuego de Rol (RPG) en parte inspirado por títulos como Ultima y Wizardry con un sistema de combate similar al del famoso “juego de mesa” Calabozos y Dragones. Junto con un equipo de siete personas, Sakaguchi comenzó el desarrollo de Final Fantasy, uno de los primeros RPG para el NES y muy probablemente el último juego desarrollado por Squaresoft, pues la empresa se encontraba al borde de la bancarrota.

Pero Final Fantasy, no solo cambió la carrera de Sakaguchi, le salvó la vida a Squaresoft y se convirtió en un éxito de ventas en Japón, el título transformó para siempre la industria de los videojuegos masificando el interés de jugadores alrededor del mundo por los títulos de RPG, con historias largas y complejas, crecimiento de personajes y sistemas de combate basados en atributos y estrategia. A 36 años de ese primer Final Fantasy, hoy, Square Enix con Final Fantasy XVI sigue dando clases de los elementos que todo buen RPG debe tener.

Aquí desglosamos algunos de los elementos que hacen de FF XVI no solo un digno contendiente al mejor juego del año y uno de los mejores RPG de los últimos años, sino también uno de los mejores títulos de la saga, mismos que a la fecha ha vendido más de 200 millones de copias, inspirado juguetes, películas, animes, mangas y hasta artículos de lujo y automóviles.

Mirando más allá de un argumento sencillo

Uno podría pensar que la historia de FFXVI es un simple cliché: un caballero que pierde todo lo que ama y logra sobrevivir, un universo de imperios, batallas medievales, dragones y magia. Sin embargo, la trama de Final Fantasy XVI es todo menos predecible, si bien podría tomar e inspirarse de libros o series como Game of Thrones o tener las bases simples de muchos RPG, el desarrollo del personaje principal Clive Rosfield, no solo es uno de los mejores de todos los Final Fantasy a la fecha, sino que su historia es lo suficientemente fuerte para soportar la trama de un juego que a momentos parece compleja (particularmente) hacia la segunda mitad del juego, pero que mantiene un elemento de misterio e interés que invita a los jugadores a continuar avanzado para entender la razones y lucha de Clive con sus compañeros.

Hablando de compañeros, esta entrega es también una de las mejores a la fecha en cuanto a desarrollo de personajes. Empezando por Cid, el mejor sin discusión de todos los Final Fantasy. Pero no solo son aliados, sino también enemigos. Hace mucho que no me tocaba disfrutar un juego en el que las batallas contra algunos de los personajes principales, todo ellos vinculados a un Summons, como Golem, Bahamut, Garuda, me tuvieran al borde del asiento o incluso me pusieran de pie. Pero eso fue para el efecto de Final Fantasy XVI en una serie de sucesos recurrentes (alguno de ellos como en todo juego medio aburridos y sosos), pero que siempre culminan en una batalla y secuencia de acción que me dejaban una sonrisa en el rostro y una excitación por querer avanzar que pocos juegos me han despertado en tiempos recientes.