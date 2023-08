Joven de 17 años se convierte en orgullo mexicano al ganar Olimpiada de Matemáticas

En las redes sociales se hizo viral el caso de Rogelio Guerrero Reyes, un joven de tan solo 17 años que uso en alto el nombre de México al ganar unas Olimpiadas de Matemáticas en Japón.

Por los detalles que se tienen, Rogelio se llevó la medalla de oro y con eso consiguió el reconocimiento mundial de su talento para los números.

Originario de Aguascalientes, México, el joven genio representó al país en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas que se llevó a cabo en Chiba, Japón. El joven estudiante ganó la competencia, haciendo historia con la quinta presea dorada que gana el país en la historia de la competencia.

México se posiciona en el lugar 13 de Olimpiada de Matemáticas

Fueron seis los estudiantes mexicanos que representaron al país en la competencia, en donde lograron obtener un total de 6 preseas para México: una medalla de oro (ganada por Rogelio Guerrero Reyes); tres medallas de plata (Omar Farid, de Guerrero; Victor Bernal, de Sinaloa; Erick Ransom, de Nuevo León); 2 medallas de bronce (Luis Martínez, de Nuevo León; Mateo, de CDMX).

Los resultados en esta edición de la Olimpiada Internacional de Matemáticas México hace historia, pues además de obtener la 5ta medalla de oro en la historia de la competencia, el país se ubicó en el lugar #13 a nivel internacional y en el #1 de hispanoamérica.

En los últimos tres años México se ha posicionado en los lugares 45 (2020); 34 (2021); y 23 (2023).

“Las matemáticas se me facilitaron desde chico, en cierto grado me parece que me gustaba, pero lo que me motivó fueron todos los maestros que me estuvieron ayudando; en primaria tuve muy buenos maestros que poco a poco me fueron alentando a ellas”, dijo Rogelio luego de ganarse la medalla de oro.

