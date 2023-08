¿Confirman romance? Ángela Aguilar se deja ver junto a Josh Ball, jugador la NFL

Hace un par de semanas, comenzaron los rumores en torno al posible romance que hay entre Ángela Aguilar y Josh Ball, y es que en más de una ocasión ya se han dejado captar juntos.

Justo por lo anterior, es que en los últimos días, se ha especulado aún más sobre lo que está pasando entre ellos, dejando entrever que se está gestando algo más que una amistad, ya que en sus respectivas redes sociales se llenan de flores y corazones en cada publicación.

También puedes leer: Así suena la colaboración de Ángela Aguilar y Steve Aoki "Invítame un Café"

Además, en varias fotografías compartidas por la cantante, se observa cómo Ball deja un pequeño detalle, y aunque no las comenta si les da “me gusta” o coloca un corazón o una flor en la sección de comentarios.

Pero no solo la estrella de la NFL tiene este tipo de atenciones, sino también Ángela, quien no duda en enviar tiernos emojis a su novio a través de la red social, y al igual que él, la famosa no pierde la oportunidad de llenar de animalitos, flores y corazones algunas publicaciones de su novio.

Quizá te interese: Pepe Aguilar se suma a la fiebre de Peso Pluma y canta "Ella Baila Sola" en TikTok

Hasta el momento la pareja no ha hecho oficial su relación, sin embargo, fue hace unos meses cuando el programa de televisión “Chisme No Like” descubrió que el jugador había compartido una fotografía mientras se encontraba en el departamento de la cantante en Houston, Texas.