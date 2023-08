Papás de Yahritza y Su Esencia rompen en llanto ante las críticas a sus hijos

Desde hace un par de semanas, las críticas y malos comentarios llueven para los integrantes de la agrupación Yahritza y Su Esencia, y es qué, hicieron unas declaraciones en las que criticaban varios aspectos del país, incluyendo a los mexicanos.

Por supuesto que cuando los videos se hicieron virales en las redes sociales, muchas personas no los pudieron pasar desapercibidos, y fue ahí en donde comenzó la ola de odio y desaprobación hacia los jóvenes.

Y aunque poco después hicieron un video externando disculpas, éstas no funcionaron, pues para los mexicanos el daño ya estaba hecho.

Hasta el momento, muchas son las consecuencias que se desencadenaron tras sus comentarios, como burlas por parte de otros artistas, críticas, e incluso cancelaciones de shows.

Al respecto, quienes recientemente, también se han visto afectados por esta situación son los padres de Yahritza, Armando y Jairo, ya que entre lágrimas aseguraron que les duele ver cómo sus hijos están siendo tratados.

"Le duele ver a uno tanta cosa", dijo la mamá de los músicos, mientras que el papá replicó: “No se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona”.

De igual forma, el padre de los artistas con lágrimas en los ojos aseguró que él les ha enseñado a sus hijos todo sobre México y su importancia. "Yo todo se lo dejo a Dios no le deseo mal a nadie, ya lo que hicieron, lo hicieron. Que los papás no les dimos buen ejemplo, (cuando) todo el tiempo yo les he inculcado lo de México y todo", manifestó.

Las declaraciones anteriores, las compartieron los padres con Pepe Garza, un youtuber que quiso ahondar sobre la polémica que en estos momentos envuelve a la agrupación.

