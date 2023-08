Paul McCartney anuncia su regreso con una canción en donde menciona a la CDMX

Paul McCartney es una de las figuras más importantes en la historia de la música, ya que fue y sigue siendo miembro fundador de una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos: The Beatles.

Justo por lo anterior, es que cada vez que el artista anuncia que ofrecerá un show, de inmediato las entradas se agotan, sin importar el lugar del mundo en donde se vaya a presentar.

Para buena noticia de muchos, recientemente, se dio una pista que pone la piel chinita a más de uno, y es que es casi oficial que Paul esté de visita en México.

Lo anterior se comenzó a especular luego de que el integrante de The Beatles cantara este fragmento: “The laser lights are pretty, we may end up in Mexico City”, que traducido al español sería: “Las luces láser son bellas, tal vez terminemos en la Ciudad de México”.

Cuando Paul McCartney piensa en los momentos más importantes de vida, irremediablemente México ocupa un lugar muy especial… #PaulMcCartney #GotBackTour 🇲🇽 pic.twitter.com/rlrsjjHk20 — Beatle 🍏 (@Beatleradio) August 22, 2023

¿Cuándo viene a México?

Con una trayectoria musical de más de 60 años, que comprende la formación de The Beatles en 1962, así como de la agrupación The Wings en los años 70 y una exitosa carrera en solitario, Sir Paul podría regresar a México en el 2024 con el “Got Back Tour”.

A propósito del video antes mencionado, Ocesa subió un tuit con un link en el que detallan: “Para más información, regístrate”, lo que ha vuelto locos a los muchísimos seguidores del cantante y compositor británico, quien en junio pasado cumplió 81 años.

